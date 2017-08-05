فقدان ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية بعد "حادث" طائرة في أستراليا

واشنطن - (د ب أ)

تجوب القوات الأمريكية الساحل الشرقي لأستراليا بحثا عن عناصر من مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) فقدوا بعد اصطدام طائرة عسكرية بالمياه.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية في بيان إن مهمة بحث وإنقاذ تجري للبحث عن عناصر المارينز الثلاثة الذي كانوا على متن طائرة من طراز (إم في – 22 أوسبري)، كانت قد هبطت في المياه بعد تعرضها لـ "حادث".

وأضاف البيان أنه من بين 26 شخصا كانوا على متن الطائرة، تم إنقاذ 23.

وكانت الطائرة ، التى تجمع بين قدرة الطائرات المروحية وخاصية سرعة التحليق التى تميز الطائرات ذات الأجنحة الثابتة ، قد انطلقت من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس بونوم ريتشارد" وكانت تجري عمليات اعتيادية مقررة عندما اصطدمت بالمياه.

وتقوم قوارب صغيرة من السفينة وطائرات من "وحدة بعثة مشاة البحرية الحادية والثلاثين " ومجموعة الاقتحام لبعثة السفينة العسكرية لحاملة الطائرات "بونوم ريتشارد " بعمليات البحث والانقاذ.

وقد تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع، وفقا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.