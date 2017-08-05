شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة عيد العلم

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هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري «علماء وأساتذة وطلابا»، بمناسبة الاحتفال بعيد العلم.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية عيد العلم، غدًا الأحد، في تمام العاشرة صباحًا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال الإمام الأكبر، إنه بالعلم تنهض الشعوب وتتقدم الأمم والمجتمعات، فالمعرفة هي أعز ما يطلب، وهى أول واجب على العقلاء، وهي تراث الأنبياء: ((إِنَّ الأَنبياءَ لم يورثوا دينارًا ولا درهَمًا إنما ورثُوا العلْمَ))؛ وهي مفتاح باب الجنة: ((من سلَكَ طَريقًا يطْلُب فيه علْمًا سَلَكَ اللَّه به طَرِيقًا مِنْ طُرق الْجنة)).

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وتابع: "لقد حثت آيات القرآن الكريم الأولى على العلم والتعلم والتدبر، وإعمال العقل، وهو ما ذكر في القرآن الكريم أكثر من 865 مرة للتأكيد على أهمية ومكانة العلم وفرضيته على الجميع".

ودعا الأزهر الشريف الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية إلى التسلح بالعلم والمعرفة من أجل استعادة مكانة الأمة وريادتها العلمية والثقافية، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم، فالعلم هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم، وهو دافع لمسيرة التقدم وتنمية واستقرار الشعوب والأوطان.

وتقدم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالتهنئة لكل الطلاب المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة ولأسرهم الجادة والمجتهدة في إعداد جيل متعلم مثقف قادر على صناعة مستقبل أفضل لوطنه ولأمته.