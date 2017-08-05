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حطب: اللجنة الأوليمبية لم تصدر أي بيان للرد على رئيس الأهلي

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حطب: اللجنة الأوليمبية لم تصدر أي بيان للرد على رئيس الأهلي حطب: اللجنة الأوليمبية لم تصدر أي بيان للرد على رئيس الأهلي

التحرير

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نفى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية إصدار أى بيان بشأن المؤتمر الذى عقده محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، ظهر اليوم، مؤكدا أن اللجنة لم تصدر أى بيانات حتى الآن.

وأوضح رئيس اللجنة الأوليمبية في تصريحات صحفية أنه سيجتمع مع أعضاء اللجنة لإصدار بيان للرد على موقف أعضاء النادى الأهلى فى فرع الشيخ زايد، بعدما أعلن رئيس الأهلى فى مؤتمره الصحفي أنه سيلتزم بتنفيذ الحكم القضائي الذى حصل عليه أعضاء فرع الشيخ زايد.

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كان المواقع قد تداولت بيانا منسوبا للجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، للرد على محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، بشأن تصريحاته الأخيرة عن اللائحة الاسترشادية.

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التحرير

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