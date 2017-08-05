صحيفة ألمانية تشكو تركيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

برلين 5 آب/أغسطس (د ب أ)

رفعت صحيفة " دي فيلت " الألمانية شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج في إطار الجهود لضمان إطلاق سراح موظفها، الصحفي دينيس يوجل، المسجون حاليا في تركيا.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت أن دار النشر (فيلت إن 24) عارض ما اعتبره انتهاكا لحرية الصحافة.

واستشهدت الصحيفة بالسجن الذي لا أساس لمراسلها القائم منذ ستة أشهر حاليا، وهو ما يجعل " التقارير الموقعية الفورية من تركيا مستحيلا " على أنه السبب وراء الشكوى التي رفعتها أمس الجمعة.

وأشار شتفاني كاسبار، المدير التنفيذي لدار نشر " فيلت إن 24 " إلى خطوة أخرى مهمة في القضية الجارية وهي أن يوجل كان قد رفع شكوى للمحكمة الكائنة في ستراسبورج من تلقاء نفسه في أبريل وفي يوليو، وبناء عليه طلبت المحكمة من الحكومة التركية تقديم إفادة.

جدير بالذكر أن هناك العشرات من العاملين في مجال الإعلام وراء القضبان في تركيا في إطار حملة إجراءات صارمة واسعة النطاق ردا على الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع العام الماضي.