روحاني: تقرير المصير بالسياسة وليس بالسلاح يضمن أمن إيران

طهران - (د ب أ)

أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم السبت لبدء ولايته الثانية، وذلك بحضور سياسيين دوليين بينهم الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

وقال روحاني عقب مراسم أداء اليمين: "لقد أعلن الناخبون بوضوح أثناء الانتخابات ما يريدون وما لا يريدون"، مضيفا أن حق تقرير المصير سياسيا – وليس بالسلاح – سيضمن أمن إيران.

وهزم روحاني، وهو رجل الدين المعتدل والإصلاحي الذي انتخب لأول مرة رئيسا في عام 2013، رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات التي جرت في 19 مايو بحصوله على 57 في المئة من أصوات الناخبين.

واعتبر الانتصار الساحق الذي حققه روحاني في الانتخابات مؤشرا على الموافقة القوية على أجندته الإصلاحية الصديقة للغرب - ولاسيما الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وعمل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين على الحد من نطاق البرنامج النووي الإيراني في مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية.