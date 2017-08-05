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النائبة إيفلين متّى تطالب بترميم مسجد شطا التاريخي (صور)

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مصراوي Masrawy

النائبة إيفلين متّى تطالب بترميم مسجد شطا التاريخي (صور)

05:36 م السبت 05 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

قالت إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إنها ستتقدم بطلب لترميم مسجد وضريح الشيخ شطا ثاني مسجد بُني في دمياط، والذي يعد أحد أقدم المزارات الدينية في الإقليم.

وأجرت متى زيارة إلى قرية شطا للوقوف على حال المسجد والضريح بناءً على شكاوى عدد من أهالي القرية الذين أكدوا أنه معرض للانهيار في أي وقت بسبب كثرة الشروخ في جدرانه الداخلية والخارجية، مطالبين محافظ دمياط بالتدخل العاجل لترميمه.

وعلم "مصراوي" أن نزاعًا حدث في وقت سابق بشأن ملكية المسجد بين وزارتي "الأوقاف" و"الآثار"، ما أدى إلى تأجيل عملية ترميمه في الوقت الذي وافقت على ترميم جامع عمرو بن العاص أقدم مساجد المحافظة.

وقرية شطا عُرفت فى العصر الرومانى باسم "ساتا" وسميت بـ "شطا" نسبة إلى الشيخ شطا الذي استشهد داخل المحافظة في العام 21 هـ - 642 م في الموقعة التي دارت وقت الفتح الإسلامي.

ويحكي التراث أن شارك فى الدفاع عن المحافظة ضد "أبو ثور" حاكم تنيس على رأس جيش دمياط، واستشهد في المعركة ودُفن في مكان المقام ليلة منتصف شعبان.​

 

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