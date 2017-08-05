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عرفات ومميش يبحثان تفعيل التعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

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مصراوي Masrawy

عرفات ومميش يبحثان تفعيل التعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

06:37 م السبت 05 أغسطس 2017

عرفات ومميش يبحثان تفعيل التعاون بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس

كتب - عبد الله قدري:

بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، تفعيل التعاون بين وزارة النقل وكل من الهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس.

وذكر بيان أصدرته وزارة النقل اليوم السبت، أن الجانبين ناقشا خلال لقائهما بمقر وزارة النقل الإجراءات الخاصة بالمخطط العام للموانئ البحرية المصرية الذي يهدف الى تحقيق التكامل بين كافة الموانئ المصرية والتنسيق بينها.

وأكد وزير النقل حرص الوزارة علي تطوير الموانئ البحرية لتكون قاطرة الاقتصاد المصري، خاصة أن الهدف الأساسي حاليا هو تحقيق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية من خلال تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، مشددا على أهمية إعداد المخطط الاستراتيجي للموانئ المصرية، على أساس التكامل بينه وبين خطط التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديرات حركة التجارة العالمية ومتطلبات السوق المصري والدور المحوري للموانئ المصرية في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

كما ناقش الطرفان -وفق البيان- تحقيق التكامل والتعاون في تفعيل الفاتورة الموحدة وتفعيل تحقيق وسائل وسبل البحث والانقاذ والسيطرة على التلوث البحري وتأمين المسارات البحرية، والتعاون في تطوير ميناء العريش وتبادل الدراسات في إنشاء موانئ جديدة غرب البلاد.

وتطرقت المناقشات إلى التقدم في التعاون في مجال أعمال تكريك النقل النهري واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة عمل المجرى الملاحي أثناء عملية التكريك للمجرى الملاحي النهري.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير وتعظيم دور نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الأعباء على الطرق.

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