"الأعلى للإعلام" يوصى بإحالة شكوى أحمد موسى ضد "الغيطي" لنقابة الإعلاميين

كتبت - هاجر حسني:

اجتمعت لجنة شكاوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، وأصدرت عدة توصيات للعرض على اجتماع المجلس المقبل.

وفيما يخص شكوى الإعلامي أحمد موسى ضد الإعلامي محمد الغيطي عما بدر منه خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" على قناة القاهرة والناس، أوصت اللجنة بعد دراستها للموضوع ومشاهدة الحلقة المذكورة بإحالة الغيطي ومذيعة البرنامج بسمة وهبة إلى نقابة الإعلاميين.

وقالت اللجنة إن الشكوى تضمنت إهانة المشاهدين خلال البرنامج حيث وصفهم الغيطي بأنهم "جهلة"، وما تضمنته الحلقة من أوصاف وتعبيرات غير مقبولة من إعلامي تجاه زميله على الهواء مباشرة.

وأوصت اللجنة بلفت نظر إدارة قناة القاهرة والناس بمراعاة عدم توجيه أية إهانات من أي نوع وتحت أي مسمى للمشاهدين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار ذلك حتى لا يضطر المجلس للتدخل بإتخاذ إجراءات أخرى إذا ما تكرر الأمر الذي "لا يمت بحرية الرأى والتعبير"، بحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم.

وفيما يخص شكوى وزارة التموين ضد الإعلامي أحمد موسى لرفضة إتاحة فرصة حق الرد في قضية السلع التموينية، أوصت اللجنة بإرسال خطاب لفت انتباه للبرنامج باحترام حق المشاهدين في المعرفة والحصول على كل المعلومات وحق الجهات المعنية في الرد طبقا للقانون.

وبالنسبة لشكوى قدمتها إحدى السيدات المتضررة من نشر الصحف اليومية والإلكترونية لنبأ القبض على زوجها في قضية مالية ونشر التحقيقات معه فإن اللجنة أهابت بالصحف إخفاء اسم المتهم وصورته والاكتفاء بنشر الأحرف الأولى حتى صدور حكم قضائي وذلك مراعاة لسمعة الأسرة والأبناء.

وأكدت اللجنة أن النيابة هي جهة التحقيق وهي وحدها صاحبة الحق في نشر التحقيقات من عدمه.