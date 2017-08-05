5-مفاهيم-صدقناها-ولا-نعلم-مصدرها..-إليك-حقيقتها

كتبت- ميرا ماهر:

كثيراً ما نسمع العديد من الأقاويل التي طالما صدقناها منذ الصغر ولا نعلم مصدرها، مثل "إزالة الشعر بالموس يزيد من كثافته" وهي من المعتقدات التي ليس لها أساس من الصحة.

لذلك ذكر موقع " Brightside" بعضاً من المفاهيم الخاطئة الشائعة، والتي اعتادنا على تفسيرها بشكل خاطئ ومنها:-

-الصابون يقتل البكتيريا

والحقيقة هي أن الصابون يزيل البكتيريا فقط بدون قتلها.

-تبقى العلكة في معدتك 7 سنوات بعد ابتلاعها

والحقيقة هي أنه على الرغم من أن العلكة "اللبان" لزجة ولا يمكن هضمها، إلا أنها تظل في المعدة لمدة يوم إلى يومين فقط، بعدها يتم طردها عن طريق تقلصات عضلات المعدة.

-إزالة الشعر بالموس يزيد من كثافته

لكن الحقيقة هي أنه بعد أن يتم قطع الجزء الخارجي من الشعر، تصبح نهاية الشعر حادة، وهو ما يشعرك بأن الشعر أصبح أكثر خشونة و كثافة.

-المياه تنقل الكهرباء

لكن الحقيقة هي أن ما ينقل الكهرباء هي المعادن مع الجزيئات المشحونة، لذلك فإن الماء المقطر لا ينقل الكهرباء.

-المضادات الحيوية تقتل الفيروسات

في الواقع أن المضادات الحيوية تقتل فقط البكتيريا، وتساعد على وقف تكاثرها.