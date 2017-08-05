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الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين و30 سجيناً ومتهماً هارباً خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين و30 سجيناً ومتهماً هارباً خلال 24 ساعة

06:00 م السبت 05 أغسطس 2017

الأمن العام يضبط تشكيلين عصابيين و30 سجيناً ومتهماً هارباً خلال 24 ساعة

الامن العام ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مدار 24 ساعة، ما أسفر عن ضبط تشكيلين عصابيين و30 سجينا ومتهما هاربا.

ففي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 112 قضية أبرزهم إبادة 26 فدانا و5 قراريط مزروعة بنبات البانجو المخدر، وكمية من بذور نبات البانجو المخدر وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 6 سرقة متنوعة.

كما شملت نتائج الحملات ضبط 7 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه وبحوزتهم 7 قطع سلاح أبيض، بالإضافة إلى ضبط 4 سجناء هاربين، و26 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، و359 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المواطنين.

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