مدير أمن الإسماعيلية يطالب أصحاب الكافتيريات بالإبلاغ عن البلطجية (صور)

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طالب اللواء محمد على شحاتة مدير أمن الإسماعيلية أصحاب الكافتريات المخالفة بترك رصيف الكورنيش للمارة واكتفائهم بالأماكن المخصصة لهم التي ردموها داخل البحيرة قائلا «سيبوا الرصيف الناس تمشي عليه».

وتفقد شحاتة طريق البلاجات بالإسماعيلية اليوم السبت برفقة قيادات مديرية الأمن، والتقى عددا من أصحاب الكافتيريات المتواجدة بالبلاجات وشدد على الالتزام بالقانون وضرورة إزالة الإشغالات من الطريق العام.

وقال مدير الأمن: «عندما أتيت إلى المحافظة قيل لي إن هناك عددا من الكافتيريات المخالفة التي تحتل منطقة الكورنيش فكنت فاكر عددها 100، واكتشفت أنها 7 أكشاك فقط، وأنا قادر على هدمهم بسيارة واحدة وبأقل عدد من القوات».

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وقرر إعطاء أصحاب الكافتريات المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعهم بعيدا عن الأعمال الخاصة بالبلطجة، قائلا لهم: «أي شخص تحس إنه غلط بلغ عنه فورا ورقم المأمور ورئيس المباحث معاكم».

وتابع مدير الأمن: «حين يتم الإبلاغ عن أن هناك شخصا يثير المشاكل متواجدا في إحدى الكافتريات أو حدثت مشكلة في أي كشك فسوف أقوم بإزالته فورا، فحافظوا على رزقكم عشان خاطر ولادكم».