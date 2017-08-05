2.5 مليار دولار لإنشاء أول مدينة ترفيهية في مصر (صور)

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كتب - محمد العمدة

وزيرة التعاون تتفقد أرض مشروع «غرب مصر» في مطروح

نصر: اقتربنا من إطلاق الخريطة الاستثمارية

محافظ مطروح: نضع اقتراحات المستثمرين في الاعتبار

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عددا من مناطق محافظة مطروح بصحبة مستثمرين ورجال أعمال، لبحث فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة ضمن مشروع تنمية غرب مصر.

واستعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مع الوزيرة خلال جولتهما اليوم السبت مخطط التنمية للمناطق الاستثمارية بالمشروع.

وزار الوزيران منطقة مرسى جرجوب بمركز النجيلة غربي مدينة مرسى مطروح لبحث إنشاء منطقة استثمارية فيها ضمن مشروع تطوير غرب مصر.

«ديزني لاند» في مصر

ويتضمن مخطط تطوير منطقة مرسى جرجوب إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة لوجيستية، بالإضافة إلى إقامة ميناء تجاري مما يعمل على توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي.

وشهدت الجولة زيارة قرية أبو المرقيق بالمربع الذهبي، ومن المقرر إنشاء أكبر المناطق الترفيهية السياحية فيه على غرار مدينة ديزني لاند العالمية، بتكلفة 2.5 مليار دولار.

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وزارت وزيرة التعاون منطقة قرية سيدي شبب بالضبعة لبحث فرص الاستثمار السياحية والعقارية لمشروعات كبرى تهدف للمساهمة في التنمية السياحية وإتاحة المزيد من فرص العمل.

25 ألف فرصة عمل

وقالت «نصر» خلال جولتها إن الوزارة تحركت سريعا مع محافظة مطروح لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مشروع تنمية غرب مصر سيكون مركزا اقتصاديا واستثماريا يعتمد على تحسين المناخ الاستثماري ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي والقومي ويحقق التنمية لكافة القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضافت أن وزارة الاستثمار اقتربت من إطلاق الخريطة الاستثمارية الشاملة والتى تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات والقطاعات والمرافق وتوفير البنية الأساسية اللازمة.

وفي نفس السياق أشاد محافظ مطروح بتعاون ودعم الدكتورة سحر نصر لدفع عجلة الاستثمار بمطروح وتواصلها مع كبار المستثمرين للبدء الفعلي في وضع مشروع تنمية غرب مصر على خريطة الاستثمار.

ونوه أبوزيد إلى أن الجولة التفقدية لكبار المستثمرين من مصر والدول العربية لمشروع تنمية غرب مصر في هذا التوقيت تكتسب أهمية خاصة لحرص الدولة على زيارة المستثمرين خلال مرحلة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروعات لمعرفة رؤى كبار المستثمرين لضمان نجاح المشروعات، لافتا إلى الأخذ باقتراحاتهم في أثناء صياغة الدراسات النهائية للتنفيذ.

وأوضح المحافظ أن منطقة غرب مصر ستشهد إقامة ميناء جرجوب، وتضم المرحلة الأولى إنشاء رصيف متعدد الأغراض، مما يدعم دور مصر الإقليمى، مشيرا إلى أنه عندما يبدأ العمل بالميناء يبدأ بالتوازي إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة لتصبح مدينة عالمية مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادى على أكثر من ٥٤ كيلو مترا، الأمر الذي تزيد من نصيب مصر مع إقامة مدينة سياحية ترتكز على جمالية الموقعها المتميز فضلا عن توفير أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة.