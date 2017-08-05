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المقاصة يطلب استعادة حسني فتحي من الزمالك

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المقاصة يطلب استعادة حسني فتحي من الزمالك المقاصة يطلب استعادة حسني فتحي من الزمالك

التحرير

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تلقى نادي ، عرضًا من نادي المقاصة، لاستعادة حسني فتحي، المدافع الأيمن لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك على هامش الجلسة التي جمعت ، رئيس النادي وعمرو مصطفى، المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت، يوم الخميس الماضي، حيث تم طلب ضم حسني فتحي، بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني الجديد للمقاصة.

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وطلب نادي الزمالك، مهلة للتفكير في الأمر لحين نهاية مباريات كأس مصر، واستطلاع رأي طارق يحيى المدير الفني للفريق بخصوص رحيله من عدمه.

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التحرير

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