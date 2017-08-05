المقاصة يطلب استعادة حسني فتحي من الزمالك

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تلقى نادي الزمالك، عرضًا من نادي مصر المقاصة، لاستعادة حسني فتحي، المدافع الأيمن لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك على هامش الجلسة التي جمعت مرتضى منصور، رئيس النادي وعمرو مصطفى، المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت، يوم الخميس الماضي، حيث تم طلب ضم حسني فتحي، بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفني الجديد للمقاصة.

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وطلب نادي الزمالك، مهلة للتفكير في الأمر لحين نهاية مباريات كأس مصر، واستطلاع رأي طارق يحيى المدير الفني للفريق بخصوص رحيله من عدمه.