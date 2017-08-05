السعودية تعتزم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بمطاري الرياض وجدة

الرياض - (د ب أ)

تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين، تتمتعان باستقلالية عالية وذلك في مطاري الملك خالد بالرياض والملك عبد العزيز بجدة (غرب) المملكة .

وقالت صحيفة "الاقتصادية أونلاين" اليوم السبت إن هذه المدن تهدف إلى زيادة أنشطة المعارض وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وسيتم اختيار المستشارين المؤهلين لإطلاق مشاريع إنشاء هذه المناطق بعد الانتهاء من الدراسة.

وخرجت الوزارة برؤية مبدئية للمنطقتين والمخطط الأولي لهما، وتم صياغة توصيات مناسبة، كما وصلت الدراسة إلى طلب عروض المستشارين.

وذكرت أن وزارة الاقتصاد ترى أن المناطق الاقتصادية التي تجذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تدخل إلى عمق الدولة ويطبق عليها الإجراءات الاعتيادية، غير موجودة في المملكة، إنما يتواجد عدد من الكيانات تقود عملية تطوير يمكن أن تكون مؤهلة للتحول إلى منطقة اقتصادية خاصة.

وبشكل عام، تعمل المناطق الاقتصادية في جوار المطارات حول العالم، لأن تكون مراكز لوجستية، ومراكز إعادة تصدير، وتحصل على تسهيلات وإعفاءات تُسهّل الاستثمارات الأجنبية فيها.