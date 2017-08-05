5 تحديات بانتظار نيمار بعد انضمامه لباريس سان جيرمان

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بات البرازيلي نيمار دا سيلفا، اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك عقب انضمامه، أمس الجمعة، إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع البرسا.

ووصل نيمار إلى صفوف الفرنسي بهدف مساعدته على أن يصبح الفريق الأفضل في العالم، فعلى الرغم من القوة الاقتصادية الكبيرة لباريس سان جيرمان، بدعم من الأموال القطرية، فإن الفريق فشل في السنوات الأخيرة في تحقيق الألقاب الكبرى حتى الآن.

«التحرير» تستعرض في السطور التالية التحديات الخمسة، التي تواجه نيمار في عاصمة النور في السطور التالية كالآتي:

1- التعايش مع فكرة اللاعب الأغلى في العالم

من المنتظر أن يعاني نيمار من ضغط كبير بعدما دفع فيه 222 مليون يورو، من أجل مساعدة باريس سان جيرمان، لأن يصبح الفريق الأفضل في العالم، وسيتخلص اللاعب البرازيلي من هذا الضغط عند تقديم مستويات مميزة، وتسجيل الأهداف ومساعدة باريس سان جيرمان على التتويج بالألقاب.

2- الخروج من ظل ميسي

لن يلعب نيمار مجددًا مع اللاعب الأفضل في العالم بجانبه، ليونيل ميس ميسي، ولا بجانب أفضل اللاعبين في العالم الذين ساعدوه كثيرًا على التألق في السنوات الأخيرة، وسيكون على نيمار إثبات قدرته على قيادة الفرق الكبرى على أرض الملعب.

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3- تفادي مفاجآت الدوري الفرنسي

بعد تتويج موناكو باللقب الموسم الماضي، سيحاول باريس سان جيرمان استعادة اللقب من جديد الموسم المقبل، وسيعول على نجمه البرازيلي لقيادة الفريق نحو التتويج باللقب السابع في تاريخه.

4- التتويج بدوري أبطال أوروبا

لا يخفى على أحد أن حجم الأموال الكبيرة التي تنفق بشكل سنوى من قبل باريس سان جيرمان، هدفها الأساسي هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيكون إنجازًا كبيرًا للفرق أن تمكن نيمار من تحقيق هذا الهدف للفريق العاصمي.

5- التتويج بالكرة الذهبية

بعد قضائه سنوات طويلة يكتفي بمشاهدة تتويج كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية، سيحاول نيمار استغلال فرصة خروجه من ظل ميسي، والتتويج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.