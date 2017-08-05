أراد إعداد كوب شاي فصعقه التيار الكهربائي في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

لقي عامل مصرعه بقرية منية سمنود، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر قيامه بتوصيل سلك سخان كهربائي لإعداد كوب شاي، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز أجا، بورود إشارة من مسشتفى أجا المركزي، بوصول "أحمد. م. أ"، 34 عامًا، عامل، ومقيم قرية منية سمنود جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال شقيق المتوفى، قرر بأنه حال قيام شقيقه بإعداد مشروب الشاي وتوصيل سلك السخان الكهربائي، صعقه التيار، ما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وجرى تحرير المحضر رقم 5562/2017 إداري المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.