مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية
05:18 م السبت 05 أغسطس 2017
مجلس الأمن الدولي
نيويورك - (د ب أ):
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على إجراءات لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية اليوم السبت.
وسوف يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، من شأنه أن يفرض أشد العقوبات على الإطلاق على كوريا الشمالية بسبب تجربتين لصواريخ عابرة للقارات من جانب بيونجيانج في يوليو.
وكان أعضاء مجلس الأمن قد وصلوا إلى طريق مسدود حول كيفية الرد على كوريا الشمالية بعد الإطلاق الأخير في 28 يوليو الماضي، حيث قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن قرارا ضعيفا سيكون "أسوأ من لا شيء" ودعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية للضغط على بيونجيانج.
ويهدف مشروع القرار إلى تشديد القيود المفروضة حاليا على تصدير الفحم والحديد وخام الحديد إلى حظر كامل مع حظر توريد الرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية من كوريا الشمالية.
كما أنه سيجمد عدد تصاريح العمل للعمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج على المستويات الحالية ويضيف أشخاصا وكيانات جديدة للعقوبات المستهدفة.
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