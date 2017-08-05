مصطفى متولي.. السنيد الذي جذب الأنظار وأسهم في صناعة الزعيم

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​قد لا يعرفها البعض، ولكن بمجرد أن تذكر لهم شخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي"، يأتي إلى الأذهان صورة رجل أسمر يعاني من السمنة ليمثل بطلًا شعبيا خالدا في أذهان عاشقي السينما، فمصطفى متولي الذي لعب هذا الدور نجح في كتابة اسمه بحروف من نور في عالم الفن.

مصطفى متولى الذي قدم لنا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أحد الأشخاص الذين حرصوا على تقديم طابع مغاير لشخصية "السنيد" في الأفلام، خاصة وأنه نجح في جذب الأنظار إليه بشكل قوي حتى في أدوار لم تكن كبيرة على المستوى الفني.

ونرصد في التقرير التالي عددًا من أهم المراحل التي مرت بها حياة مصطفى متولي، ومنها..



معهد فنون مسرحية

ولد مصطفى متولي في 29 أغسطس عام 1949، وهو أحد النجوم الذين أصقلوا الموهبة بالدراسة الأكاديمية، ونجح في إيجاد موقع متميز له وسط زملائه، خاصة وأنه كان ذا موهبة واضحة للغاية.



عادل إمام

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كان مصطفى متولي أيقونة دائمة الوجود في أفلام عادل إمام في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث شاركه وأسهم فى نجاح أفلامه، وأبرزها "شمس الزناتي"، "عنتر شايل سيفه"، "سلام يا صاحبي" وغيرها.

وبخلاف العلاقة الفنية التي جمعت الفنانين، فقد التقيا أيضًا في الحياة، حيث تزوج متولي شقيقة عادل إمام، ليصبحا "نسايب" ومن ثم ربطت بينهما الحياة والعمل الفني معًا.

التليفزيون

من المعروف أن مصطفى متولى استمد شهرة واسعة من مشاركته في العديد من الأفلام الناجحة على المستوى الجماهيري والفني، إلا أنه عزز هذا الأداء الفني الراقي بمزيد من الأعمال التليفزيونية مثل "أوبرا عايدة - أم كلثوم - رأفت الهجان وغيرها"، وجميعها أعمال فنية من العيار الثقيل، نجحت في جذب شريحة كبيرة من الجمهور وقت عرضها، كما أنها لا تزال تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة إذا ما تم عرضها في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من مرور ما يزيد على 15 عامًا على الأقل منذ إنتاجها.

الإنتاج والوفاة

خاض متولي في سنواته الأخيرة تجربة الإنتاج، وبالفعل حاول أن يحقق النجاح الفني له كممثل فى هذا المجال، إلا أنه لم يستطع أن يضاهي موهبته الفنية العالية كممثل.



كان التمثيل هو محور حياة مصطفى متولي للحد الذي جعل الفن يغلف نهايته كما كان طابعًا لحياته، فبعد الانتهاء من عرض مسرحية "بودي جارد" مع الفنان عادل إمام، انتابته أزمة قلبية مفاجئة، توفي على أثرها بشكل فوري في 5 أغسطس عام 2000، واتخذ حينها إمام قرارا بإيقاف العروض الخاصة بالمسرحية بعد وفاته، تقديرًا منه لشخص مصطفى متولى.