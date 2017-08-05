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القبض على بائع "بوظة" متهم بالتسبب في تسمم 58 في الشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على بائع "بوظة" متهم بالتسبب في تسمم 58 في الشرقية

04:58 م السبت 05 أغسطس 2017

القبض على بائع بوظة

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على بائع متجول؛ متهم بالتسبب في إصابة 58 من أهالي قرية "الربعماية" التابعة لدائرة المركز، بسبب مشروب "البوظة".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول 37 شخصًا، بينهم أطفال أعمارهم متفاوتة، وارتفاع العدد إلى 58 شخصًا، مُقيمين جميعًا بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابين بحالات قيء وإسهال.

 

وتبين من التحريات الأولية، أن المصابين تناولوا "بوظة" من بائع في سوق القرية، يُدعى "عبدالحليم. م. م. ع" 47 عامًا، مُقيم بقرية "التلين" التابعة لدائرة المركز، يُرجح أن تكون هي السبب في حدوث إصابتهم.

وتمكن ضباط مباحث المركز، منذ قليل، من المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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