476 طالبًا بالثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني بمقر لجانهم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

قال العميد أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول بكفر الشيخ، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وافق على أداء 476 طالبًا بالثانوية العامة، لامتحانات الدو الثانى بالثانوية، بلجنة مدرسة الشهيد فرحات الإبتدائية بمدينة بيلا، والغاء القرار السابق بأداء تلك الامتحانات بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم التابعة لإدارة شرق التعليمية.

كما أعلن عضو مجلس النواب، اليوم السبت، موافقة وزير التربية والتعليم، على أداء 40 طالبًا بالثانوية العامة، بلجنتى مدرسة الشهيد محمد العشرى الثانوية، ومجمع رخا للغات، التابعتين لإدارة بيلا التعليمية، الدور الثانى فى مادة اللغة الأنجليزية، مكتفيًا بالغاء امتحاناتهم بتلك المادة فى الدور الأول، على خلفية حدوث أعمال شغب صدرت منهم فى الدور الأول.

جاء ذلك عقب تدخل عضو مجلس النواب، العميد أيمن عبد الله، لدى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن هذا الأمر، وفق مطالب أولياء أمور هؤلاء الطلاب، رأفة بهم، موضحًا عضو مجلس النواب أن إدارة بيلا التعليمية، تسلمت أرقام الجلوس الجديدة للطلاب المقيدين لأداء امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة.

وكان وزير التربية والتعليم، قد قرر فى وقت سابق، بنقل امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة لعدد 476 طالبًا، خارج نطاق لجان مدارس إدارة بيلا التعليمية، والأستقرار على أداء امتحاناتهم بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم بنطاق إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والغاء امتحانات 40 طالبًا بمدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية، بسبب أعمال الشغب، والغش، حيث ثبت من فحص اوراق إجاباتهم، تطابق فى الاجابات عن الأسئلة.

من جانب آخر رفض مسئولى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعلى رأسهم صلاح عثمان وكيل الوزارة، الرد على هواتف المراسلين والصحفيين، بشأ استفساراحول هذا الأمر، وواصلوا ممارستهم المتمثلة فى عدم الرد على هذه الهواتف، دون أبداء أى أسباب، ما أدى إلى غضب الكثير من الصحفيين.