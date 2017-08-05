القبض على المتهم بقذف مادة حارقة فى وجه عامل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، ايوم السبت، على سائق توكتوك، متهم بالقاء وقذف مادة حارقة "ماء نار"، فى وجه عامل، بعزبة فودة سلطان، دائرة مركز شرطة بيلا.

وكان المصاب تعرض لحروق وتشوهات بالوجه والصدر، وإتلاف أجزاء من ملابسه.

كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد ماجد فتحى، مأمور مركز شرطة بيلا، بتلقيه إشارة من مستشفى بيلا المركزى، تفيد وصول المدعو "السيد ع.م"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بعزبة فودة سلطان، دائرة المركز، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى، بالوجه، من الناحية اليسرى، والرقبة، والكتف.

انتقل الرائد محمد صادق رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونه النقيب أحمد قطاطو، إلى المستشفى، وبسؤال زوجة المجني عليه، وتدعى "ف.م" 35 سنة، معلم حاسب آلي، أتهمت المدعو "نسيم .ف.ي"،32 عامًا، سائق توك توك، ومقيم بذات العزبة، بالتسبب في إصابة زوجها عن طريق إلقاء مادة كاوية على وجهه.

شكل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمدير أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائى، برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، ضم رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، ومعاونه، لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المشكو فى حقه، بعدما فر هاربًا، عقب حدوث هذه الواقعة.

وكشفت تجهود فريق البحث الجنائى، صحة اتهام زوجة المجنى عليه للمتهم سائق التوك التوك، وتبين أن المجني عليه، أجرى معاكسة زوجة المتهم، ما أدي إلي حدوث مشادة كلامية بينهما، جرى علي أثرها المتهم بإحضار مادة حارقة "ماء نار"، والقائها عليه ما أدي إلي إصابته بالإصابات المذكورة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 11929 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بيلا، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.