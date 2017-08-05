ضبط 24 طن مواد وأقراص مخدرة في حملات أمنية خلال شهر

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لإبادة الزراعات المخدرة، وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها.

وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وقادها مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد عمر، خلال شهر - عن ضبط ألف و999 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها ألفين و203 متهمين.

ونجحت القوات المشاركة في الحملة في إبادة 60 فدانا و11 قيراطا مزروعين بنبات القنب المخدر، وضبط 210 كيلو جرامات من بذور نبات القنب المخدر، و23 طنا و702 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، و700 كجم من بودرة مخدر البانجو، ونحو 180 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الأفيون، و26 كجم من مخدر الهيروين، و82 جم من مخدر الكوكايين، و4 كجم من مخدر الفودو، و8 كجم من مخدر الأيس، و750 جم من مخدر الاستروكس، و120 سم3 من مخدر الماكستون.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 59 ألفا و40 قرصًا من عقار الكبتاجون المخدر، و500 كجم من بودرة عقار الترامادول المخدر، و215 ألفا و84 قرص مخدر مختلف الأنواع و13 ألفا و31 قرصا و15 أمبولا من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

وتواصل وزارة الداخلية، الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية