تعرف على أسعار الزفاف في الأماكن الأثرية (انفوجراف)

كتبت-نسمة فرج:

اعتمد المجلس الأعلى للآثار، في أغسطس العام الماضي، لائحة تتيح إقامة حفلات الزفاف بعدد من المواقع الأثرية، وذلك لادخال موارد جديدة للوزارة.

وأعلنت الوزارة أن الأماكن الأثرية التي تقام فيها الحفلات هى قصر البارون وقصر الأمير محمد علي والمانسترلي وركن فاروق.

أما أماكن عقد القرآن فهى مسجد أحمد بن طولون ومحمد علي بالقلعة ومسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن.

يحصل مقدم الطلب على تصريح من خلال وزارة الآثار، ويقوم بدفع الرسوم في المنطقة الأثرية التابعة لها المكان، والرسوم هي فقط إيجار للمكان ويقوم مجهز المكان بتجهيزه بما يحتاجه من كراسي وديكورات وأيضا إحضار للوجبات وكذلك دورات المياه.

ويتم سداد الرسوم المقررة كاملة قبل إقامة الحفل مع تسديد 25% من إجمالي الرسوم كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية، وترد بعد انتهاء الحفل بموافقة مدير المنطقة والالتزام بالشروط المطلوبة.

وضعت الوزارة بعض الضوابط يجب الالتزام بها؛ أهمها الحفاظ على الأثر، وعدم المساس به، وإخطار الوزارة ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع، ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط التى تقررها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.​