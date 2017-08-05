أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تعرف على أسعار الزفاف في الأماكن الأثرية (انفوجراف)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على الزفاف في الأماكن الأثرية (انفوجراف)

04:32 م السبت 05 أغسطس 2017

تعرف على أسعار الزفاف في الأماكن الأثرية (انفوجراف)

قصر البارون

كتبت-نسمة فرج:

اعتمد المجلس الأعلى للآثار، في أغسطس العام الماضي، لائحة تتيح إقامة حفلات الزفاف بعدد من المواقع الأثرية، وذلك لادخال موارد جديدة للوزارة.

وأعلنت الوزارة أن الأماكن الأثرية التي تقام فيها الحفلات هى قصر البارون وقصر الأمير محمد علي والمانسترلي وركن فاروق.

أما أماكن عقد القرآن فهى مسجد أحمد بن طولون ومحمد علي بالقلعة ومسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن.

يحصل مقدم الطلب على تصريح من خلال وزارة الآثار، ويقوم بدفع الرسوم في المنطقة الأثرية التابعة لها المكان، والرسوم هي فقط إيجار للمكان ويقوم مجهز المكان بتجهيزه بما يحتاجه من كراسي وديكورات وأيضا إحضار للوجبات وكذلك دورات المياه.

ويتم سداد الرسوم المقررة كاملة قبل إقامة الحفل مع تسديد 25% من إجمالي الرسوم كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية، وترد بعد انتهاء الحفل بموافقة مدير المنطقة والالتزام بالشروط المطلوبة.

وضعت الوزارة بعض الضوابط يجب الالتزام بها؛ أهمها الحفاظ على الأثر، وعدم المساس به، وإخطار الوزارة ببرنامج الحفل أو النشاط وفقراته بالكامل قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، والالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والدفاع، ومواعيد إقامة وانتهاء النشاط التى تقررها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.​

79941947ee.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- أسبلة القاهرة التاريخية بين الإغلاق والقمامة

    أخبار

  • الآثار تستطلع رأي مجلس الدولة في أحقية العاملين بالوزراء في صرف العلاوة

    أخبار

  • بالتفاصيل.. "الآثار" تعلن عن وظائف تخصصية

    أخبار

  • ​"الآثار" تعلن بدء رحلة تطوير وترميم قصر البارون

    أخبار

إعلان

ad4db810c1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام