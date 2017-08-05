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السراج يطالب بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء الانتخابات المقترحة العام المقبل

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مصراوي Masrawy

السراج يطالب بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء الانتخابات المقترحة العام المقبل

05:05 م السبت 05 أغسطس 2017

السراج يطالب بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإجراء الانتخابات المقترحة العام المقبل

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج

طرابلس - ( د ب أ):

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج من الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة في العام المقبل.

وأعرب السراج، في المؤتمر الصحفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي يزور طرابلس حاليا، عن أمله أن يكون هذا المسار محل توافق شعبي حتى نخرج من الأزمة الراهنة إلى مرحلة بناء ليبيا الآمنة المستقرة.

وأشار إلى أنه "خلال الاجتماع تم توضيح العديد من التحدّيات التي تواجهنا، سواء كانت تحديات سياسية، اقتصادية أو أمنية، وهذا يتطلب من كافة الأطراف السياسية الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، فهذا الخلاف الذي طال أمده سينعكس سلباً على حياة المواطن واستقرار ليبيا".

وأضاف: "تناقشنا في تفاصيل خارطة الطريق المقترحة ونتائج الاجتماع الاخير في باريس، والاجتماعات الأخرى مع الأطراف السياسية المختلفة، وتم التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار"، وطالب المبعوث الاممي بالتواصل مع جميع الأطراف.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس، قائلا إن "بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت مرغمة إلى مغادرة طرابلس في عام 2014، قد قررت العودة التدريجية إلى طرابلس بحيث تعمل مختلف وكالات الأمم المتحدة إلى جانب الإدارات الرسمية التي هي بحاجة إلى دعمها في المجال التقني والتعاون".

وأضاف أن البعثة ستعمل أيضاً إلى جانب المفوضية الليبية والمؤسسات الليبية المهتمة بهدف تقديم الدعم اللوجستي و التقني المطلوب، بهدف أن يكون الاستفتاء "في حال حصوله"، والانتخابات "في حال حصولها"، على أفضل ما يمكن من المعايير و المقاييس الدولية المعتمدة في مجال استطلاع الناس واحترام إرادة الشعوب.

وشدد على ضرورة أن تكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب المؤسسات المستقرة و الفاعلة والعاملة في ليبيا المستقلة الواحدة.

وكان المبعوث الأممي وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، في زيارة هي الأولى له بعد توليه المنصب خلفا لمارتن كوبلر.

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