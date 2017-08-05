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الجيش الفنزويلي يطوق مبنى النائبة العامة في البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش الفنزويلي يطوق مبنى النائبة العامة في البلاد

04:54 م السبت 05 أغسطس 2017

الجيش الفنزويلي يطوق مبنى النائبة العامة في البلاد

الجيش الفنزويلي

برلين - (د ب أ):

طوقت قوات من الجيش الفنزويلي مكاتب مكاتب النائبة العامة في البلاد في كاراكاس، اليوم السبت، حسبما أظهرت الصور التي نشرت على تويتر.

ونشرت النائبة العامة لويزا أورتيجا دياز، وهي ناقدة صريحة للرئيس نيكولاس مادورو، صورا لضباط خارج المبنى الواقع في وسط كاراكاس، قائلة إنه " حصار لمكتب النائبة العامة ".

وكتبت: " أشجب هذا الفعل التعسفي أمام المجتمع الوطني والدولي ".

وكانت أورتيجا دياز قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها ستفتح تحقيقا في ارتكاب مخالفات مزعومة في انتخابات الأحد الماضي المثيرة للجدل لتشكيل جمعية تاسيسية .

وأدانت كل من المعارضة والنقاد في الداخل والخارج الانتخابات ووصفوها بحيلة من الرئيس مادورو للتشبث بالسلطة.

كان مادورو قد اصدر مرسوما باجراء انتخابات الجمعية التاسيسية تكون مهمتها تعديل الدستور لتعزيز سلطاته.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد منذ ثلاثة أشهر احتجاجات عنيفة جراء محاولة فاشلة من المحكمة العليا الموالية للرئيس مادورو لتجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.

ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد بدلا من مادورو بينما تواجه البلاد التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها ونقص حاد في الغذاء والدواء.

كانت النائبة العامة اورتيجا قد اعلنت مؤخرا إن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي انطلقت قبل ثلاثة أشهر، ارتفعت إلى 90 شخصا.

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