البدري لـ«التحرير»: ندرس التعاقد مع اللاعبين السوريين بعد قرار الجبلاية

التحرير

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كشف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم السبت، أنه يدرس التعاقد مع اللاعبين السوريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن تعليماته بشأن قيد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد للدوري الممتاز، وقرر مسئولو الجبلاية منح استثناء للاعبين الفلسطينيين والسوريين والسماح للأندية بقيد لاعبين بحد أقصى ولا يتم احتسابهم ضمن اللاعبين الأجانب مع رفض استقدام أي حارس مرمى أجنبي. (طالع التفاصيل)

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وأضاف البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "أدرس كيفية استخدام واستغلال قرار اتحاد الكرة، بشأن عدم اعتبار اللاعبين السوريين أجانب وتطبيق قاعدة أنهم يحق لهم القيد كلاعبين محليين مثلما يحدث مع اللاعبين الفلسطينيين".

وأتم المدير الفني للنادي الأهلي: "لا يوجد ما يمنع استغلال هذا التحديث والتطور في قواعد القيد من أجل دعم صفوف القلعة الحمراء".