عبد العال والعصار يشاركان في وضع حجر الأساس لمبنى «المحامين» الجديد

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يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لمبنى النقابة الجديد غدا الأحد، في تمام الثالثة عصرا بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء ماجد السرتي رئيس الشركة الهندسية للمقاولات والإنشاءات بالوزارة، التي تتولى عملية إنشاء المبنى الجديد، وأعضاء مجلس النقابة العامة ورموز المهنة.

ويعقد عقب احتفالية وضع حجر الأساس للمبنى الجديد مؤتمرا صحفيا للكشف عن أبرز ما سيتضمنه المبنى الجديد، وموعد الانتهاء منه.

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كان سامح عاشور قد أعلن من قبل أن الجهات المعنية أصدرت التصريح الخاص ببناء مبنى النقابة الجديد، والصادر برقم 5 لسنة 2017، مشددًا على أن المحامين سيكون لهم مبنى شامخ يليق بمكانتهم ومكانة المهنة العريقة.

يذكر أن سامح عاشور وقع عقد بناء مبنى النقابة الجديد، الذى سيقام بمقرها الحالي بشارع رمسيس، عقب هدم المباني المحيطة بالمبنى الأصلي، مع اللواء مهندس ماجد السرتي رئيس الإدارة الهندسية بهيئة الإنتاج الحربى، وبحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وذلك يوم 28 يونيو 2016.