مصراوي Masrawy

غدا.. "تأديب جامعة القاهرة" يحقق في اتهام ياسين لاشين بابتزاز طالبة لممارسة الجنس 04:45 م السبت 05 أغسطس 2017

جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:أكد مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، أن مجلس التأديب بالجامعة سيعقد غداً جلسته الدورية لبحث ملف التحقيق مع الدكتور ياسين لاشين الأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة بعد اتهامه بطلب رشوة وابتزاز طلاب الكلية والتربح من وظيفته.وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن مجلس التأديب يعقد جلساته الدورية يومي الأحد والثلاثاء أسبوعيا، مشيراً إلى أن "لاشين" سبق أن أحاله الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة السابق في أبريل الماضي للتحقيق معه، وتم تحديد جلسة 31 يوليو الماضي أمام مجلس التأديب للبت في الاتهامات المنسوبة إليه.وأوضح المصدر، أن مجلس التأديب لم يعقد جلسته بسبب أن "لاشين" كان يخضع للعلاج في العناية المركزة بإحدى المستشفيات. مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس سيحدد جلسة عاجلة للتحقيق مع "لاشين" بعد التأكد من خروجه من المستشفى.ولفت إلى أن المجلس ينتظر تقرير كلية الإعلام حول التسجيل المنشور والمنسوب للاشين لضمه في ملف التحقيقات معه وإذا ثبتت صحتها سيلقي الجزاء الذي يحدده القانون.كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا تسجيل صوتي منسوب للأستاذ المتفرغ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ياسين لاشين، أظهر قيامه بمساومة فتاة وإحبارها على ممارسة الجنس.ونشرت فتاة تدعى إسراء المهدي، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، التسجيل واتهمت فيه لاشين باغتصاب طالبة وممارسة الرذيلة داخل مقر حزب سياسي وإجبارها على التصوير عارية.وقالت مهدي، إن قضيه ياسين لاشين سيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بها، في مؤتمر صحفي، لم تعلن موعده، مؤكدة أن ما نشر ما هي إلا جزء بسيط من ملف كامل من فساد ياسين لاشين.وذكرت أنها ستتقدم ببلاغ، السبت الموافق 5 أغسطس، للنائب العام، المستشار نبيل صادق، للمطالبة بالتحقيق مع رئيس حزب 30 يونيو، بممارسه الرذيله داخل مقر حزب سياسي واغتصاب طالبه وتصويرها عارية.وأكدت كلية الإعلام أن "لاشين" موقوف عن العمل من أبريل الماضي للتحقيق معه فى الجامعة فى واقعة سابقة.وذكرت جيهان يسري عميدة الكلية، في بيان صحفي أمس، أنها ستقوم بكتابة مذكرة حول الواقعة المتداولة حاليا على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وإرسالها للاستاذ الدكتور رئيس الجامعة لضمها لملف التحقيق فى مجلس التأديب.وطالبت العميدة وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الزج باسم الكلية فى تصرفات غير مسئولة وان ما تم خارج أسوار الجامعة يحاسب عليه من قام به بعيدا عن اسم الكلية مع اتخاذ الكلية لكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده.وفى أبريل الماضي، أحال رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، "لاشين" إلى الإدارة الشئون القانونية المركزية؛ للتحقيق معه بتهمة الرشوة وابتزاز الطلاب والتربح من وظيفته.كما أعلنت عميدة كلية الإعلام حينها، الدكتورة جيهان يسري، في مذكرة رسمية لرئيس الجامعة، إحالة الموضوع للتحقيق.وأكدت في المذكرة الموجهه لرئيس الجامعة: "الدكتور ياسين لاشين قام بالإساءة والتشهير بسمعة أساتذة الكلية واتهمهم باتهامات باطلة، فضلا عن ما قام به من تجازوات مع طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة والإعلان تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".كان عدد من طلاب الفرقة الثانية بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بشكوى ضد ياسين لاشين، بابتزاز الطلاب وإجبارهم على شراء هدايا له مقابل نجاحهم.​

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