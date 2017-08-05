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طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث قبالة سواحل أستراليا

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مصراوي Masrawy

طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث قبالة سواحل أستراليا

04:44 م السبت 05 أغسطس 2017

طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث قبالة سواحل أستراليا

طائرة عسكرية أمريكية تتعرض لحادث

واشنطن – (أ ف ب):

تجري عمليات بحث واسعة قبالة ساحل استراليا الشرقي السبت عقب حادث تعرضت له طائرة أمريكية عسكرية، إذ أفادت تقارير إعلامية أن جنديين على الأقل فقدا وقد يكونان توفيا.

وأفاد بيان لقوات المارينز (مشاة البحرية الأمريكية) في اليابان "تجري عملية بحث وإنقاذ للعثور على عناصر تعرضوا لحادث طائرة من طراز (ام في22) قبالة الساحل الشرقي لاستراليا".

وتعد طائرات "ام في22 أوسبري" التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الإتجاه من أهم طائرات الدعم الهجومي بالنسبة للمارينز، إذ لديها محركان على أطراف أجنحتها ما يسمح لها بالهبوط والإقلاع بشكل عمودي. ولديها كذلك القدرة على التحليق بشكل أسرع بكثير من المروحية.

وأفاد بيان المارينز أن قوارب صغيرة وطائرات تستخدم في عملية البحث.

من جهتها، تحدثت صحيفة "صنداي تلغراف" عن فقدان شخصين يخشى أنهما توفيا، فيما أفادت تقارير غير مؤكدة أنه تم انقاذ باقي العناصر الـ25 الذين كانوا في الطائرة.

ويعتقد أن الطائرة كانت في المنطقة كجزء من تدريبات "تاليسمان سابر" المشتركة بين الولايات المتحدة واستراليا والتي انتهت للتو في ولاية كوينزلاند.

هذا المحتوى من

AFP

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