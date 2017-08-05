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القبض على المتهم الرئيسي في إطلاق الرصاص بحادث البقوشي بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على المتهم الرئيسي في إطلاق الرصاص بحادث البقوشي بالقليوبية

04:48 م السبت 05 أغسطس 2017

القبض على المتهم الرئيسي في إطلاق الرصاص بحادث البقوشي بالقليوبية

القبض على متهم في إطلاق الرصاص

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع أمن القاهرة، "عبدالعزيز. م. ع" وشهرته "أبو شاويش"، المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق الرصاص بمنطقة البقوشي بالخانكة، والذي كان يتزعم تشكيلًا عصابيًا خطيرًا لسرقة خطوط أنابيب البترول، حيث تبين أن المتهمين استولوا على خط بنزين بمنطقة سمسطا في بني سويف والقليوبية، واتخذا من مزرعة مجاورة لها ستارًا لتخزين المسروقات، ونقلها لتصريفها في القليوبية والقاهرة.

وتلقى المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، إشارة من مستشفى الخانكة بوصول "إبراهيم. ع. ف" 29 عامًا، تاجر مواد بترولية، مصابًا بعدة طلقات نارية، انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وبسؤال المجني عليه أقر بوجود شراكة سابقة بينه وبين "ناجي. ا. م"، 52 عامًا، سائق بمزرعة دواجن بمركز سمسطا ببني سويف، وتم انهاء الشراكة بينهما بسبب خلافات مالية، وأثناء تواجده بمنزل "أشرف. ع. س" 55 عامًا، سائق بمنطقة البقوشي دائرة مركز الخانكة، فوجئ بحضور "ع. م. ع"، 48 عامًا، تاجر مواد بترولية (هارب)، و"أحمد. ا. ح"، 34 عامًا، تاجر مواد بترولية، ويعملان لدى شريكه السابق، وقام الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كانت بحيازته، ما أدى إلى إصابته وإصابة زميله "أحمد. ح. ع" بطريق الخطأ، والذي نقل إلى مستشفى بالقاهرة، لخطورة حالته.

وتوصلت جهود البحث، إلى قيام المصاب الأول وشريكه السابق بسرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول المارة بمركز سمسطا ببني سويف، ويتخذان من مزرعة الدواجن المستأجرة ستارًا، لإخفاء نشاطهما الإجرامي وأنهما اختلفا على متحصلات السرقة فيما بينهما، فاستعان الثاني بالمتهم الهارب وزميله المصاب لتأديب المجني عليه فتوجه إليه في منطقة البقوشي بالخانكة، أثناء تواجده عند أحد أصدقاءه، وأطلق عليه الرصاص.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9954 لسنة 2017 وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة المستشار أمير ناصف، رئيس نيابة الخانكة، وبإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.

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