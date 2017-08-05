اتهام سيدة بتعذيب حفيديها بعد حبس والديهما في قضيتي قتل ومخدرات

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت قوات الشرطة في السويس القبض على سيدة مسنة، وزوجها اليوم السبت، بتهمة تعذيب حفيديها الطفلين، عقب حبس والديهما.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت بعرض الطفلين على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وسبب حدوثها.

كانت اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم عتاقة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بتعرض طفلين للتعذيب على يد جدتهم لأمهما، وتوجهت قوة أمنية لمحل الواقعة بمنطقة عرب الدبور.

وألقت الشرطة القبض على " ف. ب . ع " 70 سنة، وزوجها " محمد. ح . م" 68 سنة، ونقلت الطفلين " ك. هـ . ش" 7سنوات، وشقيقة س 6 سنوات، لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتبين أن "ه. ش"، والد الطفلين محبوسًا منذ 26 مايو الماضي في قضية متهم فيها بقتل زوجتة الثانية " ن. ط " عمدا، بصعقها بالكهرباء، بعد شكه في سلوكها، أما والدتهما فألقت الشرطة القبض عليها قبل شهر بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وبفحص الطفلين بمعرفة مفتش الصحة تبين إصابتهما بكدمات وسحجات وجروح سطحية نتيجة للتعذيب.

وأقرت المتهمة وزوجها بتعذيب الطفلين، وقالت إنها كانت تضربهما لتأديبهما وتقويم سلوكهما، بسبب لهوهما وإزعاجهما لها.