أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف حكم حل اتحاد الكرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف حكم حل اتحاد الكرة

04:26 م السبت 05 أغسطس 2017

لهذه الأسباب قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف حكم حل اتحاد الكرة

محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

كتب -محمود الشوربجي:

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري وأسامة منصور وحازم المعي محمدي جِبْرِيل ومحمد أحمد قنديل، إن المنازعة الماثلة تخضع لأحكام القانون ٧٥ بشأن الهيئات الخاصة الرياضية، وانحصار ولاية القانون رقم 71 عن خطة الوقائع والانتخابات، كما أن المنازعة الماثلة ينحسر عنها وصف المنازعات القضائية بالمعنى الدقيق، والمادة ٨٤ من الدستور عندما نصت على عبارة وفقًا للمعايير الدولة.

وأضافت الحيثيات أن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب أقامت عليها إشكالها لا تعد أسبابا جديدة.

كما أشارت المحكمة إلى أن وزير الشباب والرياضة صاحب صفة في النزاع الماثل، وأدت بمسئوليتها كجهة إدارة وأضحت مسئولة عن تنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا.

واختصم الإشكالين رقمي ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفض دعوى وقف قرار الجمعيات العمومية لإجراء انتخابات المحاميين بالمجالس

    أخبار

  • رفض استشكالين لوقف تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة

    أخبار

  • حجز دعوى إلزام بإصدار قانون حظر التوطين بسيناء للتقرير

    أخبار

  • تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لـ 1 أكتوبر

    أخبار

إعلان

6facf7cb33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية