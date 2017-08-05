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اتهام 3 أطباء بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عملية ولادة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

اتهام 3 أطباء بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عملية ولادة بالدقهلية

04:32 م السبت 05 أغسطس 2017

اتهام 3 أطباء بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عملية ولادة بالدقهلية

اتهام 3 أطباء بالتسبب في وفاة سيدة

الدقهلية - رامي القناوي:

حرر زوج بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بلاغًا يتهم فية طبيب ولادة وزوجتة وأخصائي تخدير بالإهمال الطبي أثناء إجراء جراحة ولادة لزوجته مما أدي إلى وفاتها.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الجاخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز طلخا من "ي.ع ع"، 43 سنة، مشرف أمن إداري بمدارس ومقيم قرية " دميرة "بوفاة زوجته "ح"، 37سنة، ربة منزل، أثناء إجرائها عملية ولادة بعيادة خاصة بالقرية ملك أخصائى نساء وتوليد ووضعها طفل ذكر حى ونقل الجثة لمستشفى نبروه المركزي.

انتقل ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، ومعاونية النقباء عمار الجداوي ومعتزكشك، وجرى استدعاء المتهمين لسؤالهم.

وأكد تقرير مفتش الصحة وجود نزيف من الأنف وانتفاخ بالبطن وغرز جراحية بالبطن، للسيدة المتوفية ورجح أن يكون سبب الوفاة خطأ طبي.

جري تحرير المحضر رقم 6960/2017 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة، قررت اننتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة لبيان السبب وعما إذا كان يوجد إهمال من عدمه والتصريح بالدفن.

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