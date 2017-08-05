المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس

طرابلس - ( د ب أ):

أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة، السبت، عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى طرابلس .

وقال سلامة، في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس المجلس الرئاسي فايز في طرابلس اليوم، إنه يحمل رسالة لليبيين من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يريد أن يرى ليبيا آمنة ومستقرة ومستقله ويعيش المواطن بها في "بحبوحة"، على حد وصفه.

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة التي اضطرت للمغادرة سنة 2014 قررت العودة تدريجيا إلى طرابلس، مشيرا إلى أن وجود البعثة الأممية في ليبيا سيكون أفضل في حال حصول انتخابات أو استفتاءات تحت معايير دولية.

من جانبه ، أكد السراج أن الاتفاق السياسي هو أساس أي حوار في ليبيا، قائلا "طالبنا من بعثة الأمم الى العودة لليبيا لتكون بعثه استقرار وليس لحل سياسي فقط"

وأضاف:"استعرضنا خلال اللقاء الوضع السياسي وأجرينا محادثات بناءه، وناقشنا العديد من الأمور التي تعيق استكمال الاتفاق السياسي".

ودعا السراج إلى استكمال ما تم الوصول اليه وعدم العودة الى الوراء، مطالبا كل الاطراف السياسية الارتفاع بمستوى المسؤولية الوطنية.

وكان المبعوث الأممي وصل في وقت سابق اليوم إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس ، في زيارة هي الأولى له بعد توليه المنصب خلفا لمارتن كوبلر.

يشار أن سلامة هو المبعوث الأممي الرابع المعين من الأمم المتحدة في أقل من خمس سنوات بعد طارق متري وبرلدينو ليون ومارتن كوبلر .