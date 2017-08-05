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ضبط 84 ألف لتر وقود و33 طن دقيق وقمح قبل بيعها بالسوق السوداء

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مصراوي Masrawy

ضبط 84 ألف لتر وقود و33 طن دقيق وقمح قبل بيعها بالسوق السوداء

04:19 م السبت 05 أغسطس 2017

ضبط 84 ألف لتر وقود و33 طن دقيق وقمح قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط 84 ألف لتر وقود

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 83 ألفا و873 لتر بنزين وسولار، و656 أسطوانة بوتاجاز، و8 قضايا دقيق وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات بلغت 33 طنا، و36 قضية في مجال الاستيلاء على أموال الدعم في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 512 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، وباعة جائلين)، وضبط 14 قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها بمضبوطات بلغت 968 كيلوجراما، و31 قضية في مجال الغش التجاري، و 17 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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