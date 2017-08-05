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الأمم المتحدة: مصر الثالثة عالميا مساهمة بقوات شرطية لحفظ السلام

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة: الثالثة عالميا مساهمة بقوات شرطية لحفظ السلام

04:09 م السبت 05 أغسطس 2017

الأمم المتحدة: مصر الثالثة عالميا مساهمة بقوات شرطية لحفظ السلام

قوات حفظ السلام

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تبوء مصر المرتبة الثالثة عالمياً ضمن تصنيف الدول الكبرى المساهمة بقوات شرطية خلال الفترة الحالية.

وأشارت إدارة عمليات حفظ السلام إلى أن عدد قوات الشرطة المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام بلغ 729 ضابطا وفرد شرطة في عدد من البلدان.

يأتى ذلك من منطلق الدور المحوري والريادي للدولة المصرية وحرصها على دعم جهود السلام في كافة أنحاء العالم من خلال المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقوات شرطية مؤهلة تأهيلاً رفيع المستوى.

يشار إلى أن قوات الشرطة المصرية المشاركة بمختلف بعثات الأمم المتحدة قدموا ولا زالوا يُقدمون الكثير من الجهود البارزة التي هي محل تقدير وثناء من قادة البعثات الأممية، ما يعكس صورة إيجابية للبعثات المصرية في مثل هذه المأموريات تأكيدا للدور المصري الريادي في المنطقة وتثبت على الدوام قدرة رجال الشرطة على حسن تمثيل بلدهم في المحافل الدولية.

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