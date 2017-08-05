التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة مشنوقة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

بدأت نيابة الأقصر بإشراف المستشار خميس عيد المحامي العام لنيابات المحافظة، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة طفلة 9 سنوات، مشنوقة ومعلقة في شجرة جوافة بقرية القبلي قامولا، غرب المحافظة.

وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لتحديد ملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي.

وتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة القرنة، يفيد بعثور أهالي نجع حبشي بقرية القبلي قامولا، على جثة الطفلة "روضة. م. ش"، 9 سنوات مشنوقة في شجرة جوافة بداخل جنينة شقيق والدتها.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة القرنة، برئاسة الرائد عبدالرحمن موسى، بأن الطفلة مقيمة في منزل خالها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، وتغيبت في أوقات الظهيرة على غير عادتها لعدة ساعات.

وبالبحث عن الطفلة وجدت مشنوقة في شجرة جوافة بواسطة حبل داخل الجنينة الخاصة بشقيق والدتها، فتم فكها وابلاغ الشرطة ونقلها إلى مستشفى القرنة المركزي.

وبالكشف على الطفلة فور وصولها المستشفى تبين وفاتها لمرور عدة ساعات على شنقها وعدم إنقاذها، كما تم إيداعها بثلاجة الموتى.