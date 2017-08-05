رئيس جامعة السويس: لم تحسم عقوبة "منى البرنس" إلى الآن

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن الشئون القانونية التي حققت مع الدكتورة منى البرنس المدرس بكلية الآداب، قررت إحالتها لمجلس التأديب ولم يعقد المجلس حتى اليوم السبت.

وأضاف رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت أن الدكتورة منى البرنس تواجه عدة اتهامات منها نشر فيديو لها على صفحتها بموقع "فيس بوك"، ترقص فيه أعلى منزلها، والتقصير في عملها، والإساءة للجامعة خلال لقاء تليفزيوني.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور أسامة مسعود، رئيس مجلس التأديب، لم يقرر بعد ميعاد جلسة المجلس، والتي يحضرها وفقًا لقانون تنظيم المجلس الأعلى للجامعات، نائب رئيس مجلس الدولة، وأستاذ بكلية حقوق.

ولفت إلى أنه حال تحديد الموعد سيتم إخطار الدكتورة، وغيرها ممن سيقرر مجلس التأديب العقوبة المقررة عليهم، نافيًا ما تردد عن عقوبتها بخصم جزء من راتبها.

وقرر الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس السابق، في أبريل الماضي أحال البرنس للشئون القانونية للتحقيق، معها بسبب مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها.

وانقطعت البرنس عن التدريس بالجامعة، قبل عامين لسفرها للخارج لدولتي أمريكا وإسبانيا في مهمات علمية، ووفقًا للقانون كانت تتقاضى مستحقاتها المالية وراتبها، لكنها لم تقدم أية أبحاث علمية عن تلك الفترة، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة السابق.