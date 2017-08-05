«رينو» تختبر «ميجان RS» تمهيدًا لطرحها رسميًا

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تعكف شركة "رينو" الفرنسية، على إخضاع سيارتها الرياضية الشهيرة "ميجان" بنسختها "RS" لاختبارات السلامة الأوروبية، وذلك قبل طرحها في الأسواق العالمية بشكل رسمي.

وبحسب مجلة "كار سكوب"، فإن الشركة الفرنسية ستكشف عن السيارة خلال معرض فرانكفورت الدولي بألمانيا خلال الأشهر المقبل، ومن ثم طرحها في الأسواق بشكل رسمي.

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وكانت "رينو" قد أعلنت عن تصنيعها لسيارتها الشهيرة "ميجان RS”، والتي من المتوقع أن تكون امتدادًا للنسخة المدمجة من السيارة التي غزت الأسواق المصرية والعالمية على مدار السنوات الماضية.