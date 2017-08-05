بداية تعاونهما.. «تويوتا» و«مازدا» تتحدان لتطوير السيارات الكهربائية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخلت شركة "تويوتا" في مشروع ضخم برفقة نظيرتها اليابانية "مازدا" لتطوير السيارات الكهربائية والمتصلة بشبكات الإنترنت، ضمن خطة تطوير شاملة لإصدارات الأخيرة بالأسواق العالمية.

وبحسب شبكة "CNET"، فإن "تويوتا" ستعلن عن شراكة كبيرة مع "مازدا" لتطوير السيارات الكهربائية، وذلك بعد شراء الأولى لنسبة 5% من أسهم الأخيرة بشكل رسمي.

شاهد أيضا

وتهدف "تويوتا" لتحقيق أكبر قدر من التعاون مع نظيرتها اليابانية "مازدا"، وذلك في سبيل الارتقاء بمستوى مبيعات الأخيرة، والذي شهد اهتزازًا واضحًا على مدار السنوات الأخيرة.