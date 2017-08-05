الشريف: اتصالات مكثفة لتشكيل ائتلاف برلماني جديد

كتب- أحمد علي:

كشف النائب مدحت الشريف، المنسق العام لتكتل الإراداة المصرية، أن اتصالات مكثفة تجرى خلال الفترة الحالية بين التكتل، وعدد من النواب المستقلين والحزبيين، وتكتل ٢٥- ٣٠ لتأسيس ائتلاف برلمانى موسع، ليكون إضافة قوية لمجلس النواب، ليشارك ائتلاف دعم مصر فى صنع القرار.

وقال الشريف وهو يشغل وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لمصراوى، إن المفاوضات لتأسيس الائتلاف الجديد، تتم منذ فترة، مستدركا: لكن الشروط التعجيزية التى وضعها ائتلاف دعم مصر حالت دون تخقيق ذلك. حسب تعبيره.

وأضاف: المفاوضات الحالية لا تهدف للوقوف ضد ائتلاف دعم مصر، ولكنها محاولة حقيقية حتى يكون هناك تعددية تحت القبة، تساعد على وجود أكثر من رأى حول القضايا المختلفة التى تهم مصالح المواطنين والوطن، وأن تكتل الإرادة المصرية يستمع لكل الٱراء حول تشكيل الائتلاف الجديد، معلنا عن أمنياته بنجاح تلك المفاوضات التى تتم حاليا.

وأكد الشريف، أن الشروط التى وضعها "دعم مصر" لتشكيل ائتلاف تحت القبة أثناء وضع اللائحة الداخلية للبرلمان، كان سببا رئيسيا فى عدم وجودد تعددية حقيقية فى مجلس النواب، حيث لا تكمن المشكلة فى العدد الذى تم تحديده بنسبة ٢٥٪ من عدد أعضاء المجلس ولكن المشكلة الحقيقية فى شرط أن يكون نواب الائتلاف من ١٥ محافظة.

وتنص المادة 97 من مشروع اللائحة على: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوين على الأقل من كل محافظة، وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".

وعلم مصراوي أن الائتلاف المزمع تشكيله يضم نواب من 25 - 30 ونواب الإرادة المصرية، إضافة إلى مستقلين وعدة أحزاب داخل المجلس.​