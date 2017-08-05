محافظ البحيرة: تقنين أوضاع 3 من واضعي اليد على أراضي بوادي النطرون

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أعلنت اليوم المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن تقنين أوضاع عدد 3 من واضعي اليد على مساحة 144 فدان بمركز ومدينة وادي النطرون كانوا قد تقدموا لتقنين أوضاعهم على تلك المساحة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة لاسترداد الأراضي أملاك الدولة وتقنين حالات واضعي اليد من خلال لجان التقنين التي تم تشكيلها بالمدن والمراكز.

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حيث توصلت اللجنة، إلى تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ 52 الف جنيه ليصبح إجمالي المبلغ 7 ملايين و488 ألف جنيه، وقاموا بسداد 25% من قيمة الأرض لكل منهم تحت الحساب، على أن يتم سداد الباقي من قيمة الأرض على مدار ثلاثة أقساط سنوية متساوية.

هذا وقد وجهت المهندسة نادية عبده بتسهيل وسرعة إجراءات تسعير الأراضي وتقنين أوضاع اليد للمتقدمين وتذليل العقبات التي تعترض تملكهم للأرض للحفاظ على المال العام وتحقيق الاستقرار وتأكيد هيبة الدولة.