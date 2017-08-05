فايقة فهيم تستجوب الحكومة بشأن حرائق الشرقية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، استمرار مسلسل الحرائق بمحافظة الشرقية، وتوعدت الحكومة فى دور الانعقاد القادم باستجوابات لإقالة المسئول عن هذه الحرائق.

وتساءلت فهيم، فى أقل من أسبوع خسائر بمليارات من جراء 4 حرائق من العيار الثقيل، آخرها حريق هائل بمحطة وقود بقرية "زهرة شرب" بمنيا القمح، ثم حريق آخر نشب بمزرعة دواجن بناحية "السعادنة" التابعة لدائرة مركز فاقوس، وحريق نشب بغرفة من الصاج بالمنطقة الأثرية بدائرة مركز صان الحجر.

شاهد أيضا

وأضافت، أن الكارثة الكبرى، كانت فى حريق نشب بـ"الشركة العالمية للصناعات التكميلية البلاستيكية" بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وقد أسفرت عن خسائر بالملايين.

وتساءلت فهيم، ماذا تنتظر الحكومة كي تطبق وتراقب معايير السلامة وإجراءات حماية المنشآت من الحرائق؟!