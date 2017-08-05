سقوط «أبو شاويش» المتهم في سرقة خطوط أنابيب البترول بالقليوبية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث القاهرة فى ضبط "عبد العزيز م ع " وشهرته "أبو شاويش" المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق الرصاص بمنطقة البقوشي بالخانكة، والذي كان يتزعم تشكيل عصابي خطير لسرقة خطوط أنابيب البترول - حيث تبين أن المتهمين استولوا على خط بنزين بمنطقة سمسطا في بنى سويف والقليوبية واتخذا من مزرعة مجاورة لها ستارًا لتخزين المسروقات ونقلها لتصريفها في القليوبية والقاهرة.

كان المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة تلقى إشارة من مستشفى الخانكة بوصول "إبراهيم ع ف" 29 عامًا - تاجر مواد بترولية، مُصابًا بعدة طلقات نارية، وعلى الفور انتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.

وبسؤال المجني عليه أقر بوجود شراكة سابقة بينه وبين "ناجى ا م" 52 عامًا - سائق بمزرعة دواجن بمركز سمسطا ببنى سويف، وتم إنهاء الشراكة بينهما بسبب خلافات مالية، وأثناء تواجده بمنزل "أشرف ع س" 55 عامًا - سائق بمنطقة البقوشي دائرة مركز الخانكة، فوجئ بحضور "ع م ع" 48 عامًا - تاجر مواد بترولية (هارب) و"أحمد ا ح" 34 عامًا - تاجر مواد بترولية، ويعملان لدى شريكه السابق، حيث قام الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته ما أدى إلى إصابته وإصابة زميله "أحمد ح ع" بطريق الخطأ والذي تم نقله إلى مستشفى بالقاهرة، لخطورة حالته.

شاهد أيضا

وتوصلت جهود إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية إلى قيام المصاب الأول وشريكه السابق بسرقة المواد البترولية من خط أنابيب البترول المارة بمركز سمسطا ببنى سويف ويتخذان من مزرعة الدواجن المستأجرة ستارًا لإخفاء نشاطهما الإجرامي، وأنهما اختلفا على متحصلات السرقة فيما بينهما فقام الثاني بالاستعانة بالمتهم الهارب وزميله المصاب لتأديب المجنى عليه فتوجه إليه في منطقة البقوشي بالخانكة أثناء تواجده عند أحد أصدقاءه وأطلق عليه الرصاص.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9954 لسنة 2017 وتولت النيابة التحقيق.