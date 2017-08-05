«الجزار» يطالب وزير الصحة بكشف حقيقة ما حدث للطفلة «جنى» ضحية السرطان

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تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا ضد أحمد عماد وزير الصحة، بسبب واقعة الطفلة "جنى" التي توفيت نتيجة ورم سرطاني في المخ أمام مستشفى "57357"، مطالبًا وزير الصحة بكشف حقيقة ما حدث للرأي العام ومحاسبة المسئولين في حالة وجود تقصير.

وأكد الجزار، في بيان له اليوم، أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خبر وفاة الطفلة جني أمام مستشفى 57357 بعدما رفض المستشفى علاجها، وتعامل بشكل سيئ مع والد الطفلة، وهو أمر يحتاج إلى كشف جميع ملابساته، حتى لا يمر الأمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت هذه الواقعة ستتم محاسبة كل المسئولين بشكل صارم.

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وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه للأسف الشديد هناك حالة من الإهمال يعاني منها المواطن في جميع المستشفيات الحكومية، وهو شيء معلوم لوزير الصحة وجميع النواب، مؤكدا أنه يتلقى مئات الشكاوى من المواطنين في الدائرة تشتكي من سوء المعاملة والإهمال في المستشفيات الحكومية.

وأشارنائب البساتين، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد وزير الصحة الحالي للمطالبة بالنهوض بالمستشفيات الحكومية، ولكن لم يكن هناك أي استجابة، مضيفًا أن قطاع الصحة في مصر أصبح من أكبر قطاعات الفساد والإهمال في الدولة.