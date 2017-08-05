نكشف كيف تخترق جهات دولية الأمن القومي المصري

التحرير

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عقدت الدولة عزمها على نشر الآلاف من كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية والمنشآت الحكومية، بالمدن القديمة والجديدة على حد سواء، في محاولة لبسط سيطرتها على الشارع، ورصدت مئات الملايين من الجنيهات لتنفيذ ذلك، وألزمت أصحاب المحال التجارية والمنشآت الجماهيرية بتركيب الكاميرات.

عدد من المتخصصين في أمن المعلومات، أكدوا قدرة عدد من الشركات المُصنعة لكاميرات المراقبة، عبر ثغرات تضعها الشركة لنفسها، الحصول على بث مباشر مما تصوره هذه الكاميرات، سواء أكانت تلك الفيديوهات لتفاصيل ما يحدث في الشارع المصري، أو تصوير ما تلتقطه الكاميرات أثناء الأعمال الإرهابية، إضافة إلى أنهم شككوا في وجود شبهات فساد مالي في تكلفة تركيب تلك الكاميرات.

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أنه من الوارد جدًا اختراق بعض الشركات المُصنعة لكاميرات المراقبة، عبر بعض الثغرات في نظام الكاميرا لتسطيع الدخول عليها والحصول على بث مباشر لما تصورّه تلك الكاميرات سواء أكانت في الشوارع والميادين أو المحال والطرق، وتحليل تلك البيانات وهو ما يعد أمنًا قوميًا.

- الاختراق سهل للغاية

وقال عبد المنعم: «كلما كانت الكاميرا واصلة بالإنترنت، كان اختراقها سهلًا للغاية، إلا إذا كانت مربوطة بشبكة من كابلات الفايبر "الألياف الضوئية"»، مضيفًا أن كثرة الجهات التي تكون مُطلعة على ما تصوره الكاميرات يجعلها سهلة الاختراق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالمنعم، أن اختراق كاميرات المراقبة يتم عبرّ مجموعة من العمليات الإلكترونية، أولها اتصالها بالشبكة العنكبوتية، ثانيها نوع هذه الكاميرا، وهل توجد ثغرات في نظام تشغيلها أم لا؟ ثالثها هو كيفية وضع نظام التشغيل، أما العملية الأخيرة فهي مرتبطة بالإعدادات -كلمة السر- فكلما تم وضع "باسورد" سهل، كانت علمية الاختراق أسهل.

وختم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة التكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، أن بعض أنواع الكاميرات ثبت وجود ثغرات يستطيع من خلالها الهاكر الدخول على نظام التشغيل بها، والسطو على ما تصوره، أهمها هي كاميرا لاحدى الشركات اليابانية، مشيرًا إلى أنه إذا تم الالتزام بإجراء الصيانة الدورية، ومتابعة الإعدادات ووضع كلمات سرية غامضة، سيكون اختراق تلك الكاميرات أمرًا صعبًا.

- فساد مالي

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«أسعار تركيب الكاميرات اللي بنسمعها دي مبالغ فيها جدًا، ولا أستبعد وجود فساد مالي»، هذا ما قاله المهندس حسام شعبان، المتخصص في كاميرات المراقبة، مؤكدًا أن تكلفة غرفة مراقبة متكاملة تتحكم في 200 كاميرا خارجية وتضم عددًا من أجهزة التحكم الداخلية لا تزيد بأي حال من الأحوال على 4 ملايين جنيه، وربما تقل.

وكشف شعبان، أنه حينما علم أن تكلفة تركيب 20 كاميرا فقط على محور 26 يوليو، تجاوز 22 مليون جنيه، تواصل مع الشركة التي ركبت تلك الكاميرات وطلب منها عرض أسعار لتركيب نفس نوع الكاميرا والعدد -20 كاميرا- وبذات الأبعاد، وكانت المفاجأة أن سعر الكاميرا الواحدة لا يزيد على 20 ألف جنيه، أي 400 ألف جنيه فقط لا غير.

- كاميرات غير صالحة للرقابة

وأضاف المهندس حسام شعبان، المتخصص في كاميرات المراقبة، أن الكاميرات التي تم تركيبها على "محور 26 يوليو" لا تصلح للرقابة الأمنية، لسوء جودة صورتها، فإذا تم ارتكاب عملية إرهابية لن تستطيع تلك الكاميرات تصوير وجوه الجناة، كما أن تكلفة تركيبها شابها الكثير من الفساد، حسب وصفه.

وردًا على سؤال لـ«التحرير» عن رأيه في تركيب 44 كاميرا لمراقبة مدينة الشيخ زايد بأكثر من 10 ملايين جنيه، و60 مليون جنيه لمراقبة القاهرة الجديدة وقرابة 3 ملايين جنيه لمراقبة مدينة بدر، قال حسام شعبان: "ده اسمه تهريج وبه شبهات فساد مالي".

أما بخصوص إمكانية اختراق تلك الكاميرات قال المهندس حسام شعبان: "أي بيانات بتتحمل على "آى تي" "it" بيبقى سهل اختراقها جدًا"، موضحًا أنه لا بد من إنشاء جهة منفصلة في الدولة تختص بإصدار تراخيص تركيب كاميرات المراقبة، لعدم الاعتداء على الحريات الشخصية، أو استخدام بعض الأفراد لها بشكل يتيح لهم مراقبة جيرانهم ومراقبة مناطق حساسة.

وتابع: "كما يجب مراجعة أنظمة التشغيل والإعدادات بشكل دوري لتجنب ذلك، واختيار أنواع معينة لتلك الكاميرات".

وأضاف شعبان، أن تركيب كاميرات المراقبة بدأ في عام 1930 بالولايات المتحدة الأمريكية، حينما استخدموها لتأمين المنشآت السياحية هناك، وعانت بعض دول العالم من التركيب العشوائي لكاميرات المراقبة.