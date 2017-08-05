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مستوردون: تدهور قيمة الجنيه وتراجع حركة الشراء وراء انخفاض الواردات

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مستوردون: تدهور قيمة الجنيه وتراجع حركة الشراء وراء انخفاض الواردات مستوردون: تدهور قيمة الجنيه وتراجع حركة الشراء وراء انخفاض الواردات

التحرير

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عزا مستوردون تراجع الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بما يزيد على 50%، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وعزوف المواطنين عن الشراء، إضافة إلى القيود التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى للحد من الاستيراد.

وتراجعت الواردات المصرية بنحو 10 مليارات دولار إلى 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 30%.

وأدى تراجع الواردات إلى انخفاض  العجز في الميزان التجاري إلى 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بفارق 11 مليار دولار، بما يمثل 46% انخفاضًا في العجز في الميزان التجاري، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة. 

قال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع معدلات الاستيراد خلال النصف الأول من العام الجاري يعود إلى القرارات المتعنتة التى أصدرتها للحد من الواردات دون دراسة الآثار السلبية لهذه القرارات، والتى أدت إلى زيادة معدلات التضخم واحتكار بعض السلع والكساد.

وفى ديسمبر 2015 أصدر وزير التجارة، طارق قابيل، قانونًا يلزم المصانع التي تريد التصدير لمصر بأن تسجل نفسها أولا بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كما أصدر البنك المركزي قرارًا بدفع تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد، التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

وأضاف، أنه كان يجب على الحكومة اللجوء إلى زيادة صادراتها فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، بدلا من تقيييد الواردات الأمر الذى أسهم فى زيادة السلع المهربة.

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وقفزت الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11 مليارًا و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 8%. 

ويرى أحمد عجلان، رئيس مؤسسة عجلان للاستيراد والتصدير، أن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار هو السببب الرئيسى وراء تراجع الواردات في ظل عزوف المواطنين عن الشراء وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد.

وتوقع عجلان، أن تعاود الوادرات ارتفاعها مرة أخرى فى ظل عجز المصانع المحلية عن توفير متطلبات السوق المحلية.

وتحتل الصين المرتبة الأولى فى قائمة الدول المصدرة لمصر، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.35 مليار دولار، منها 3.28 مليار دولار واردات مصرية، و7.70 مليون دولار صادرات مصرية. 

وأكد  عجلان، أن الأرقام الحكومية المعلنة عن انخفاض الواردات بهذا النحو غير صحيحة، حيث يتم تهريب الكثير من البضائع بطرق غير شرعية نتيجة القيود، التى وضعتها وزارة الصناعة على تسجيل المصانع الحكومية.

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التحرير

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