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«الزراعة»: سنصدر 10 آلاف حمار سنويًا من الذكور

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«الزراعة»: سنصدر 10 آلاف حمار سنويًا من الذكور «الزراعة»: سنصدر 10 آلاف حمار سنويًا من الذكور

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تلقت عروضًا من قبل بعض المصدرين لتصدير الحمير للخارج خاصة الصين، وفيتنام، وتايلاند.

وأوضح عبد الكريم، أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على التجهيز للتصدير كخطوات أولية للتصدير، أبرزها مخاطبة لتلك الدول لمعرفة شروطها الحجرية والبيطرية، لضمان قبول شحن الحمير المصدرة، وعدم رفضها وإرجاعها مرة أخرى.

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وأشار إلى أن عدد الحمير لن تتجاوز 10 آلاف حمار حي ذكور فقط، مشددًا على أن الوزارة حصلت على فتوى رسمية صادرة من دار الإفتاء أجازت تصدير الحمير حية فى فتوى حملت رقم 337 لسنة 2017، بتاريخ 9 مايو الماضي مفادها "لا مانع شرعًا من تصدير الحمير حية".

وكانت اللجنة العلمية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وافقت الشهر الماضي على العرض، الذي تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير لتصدير 10 آلاف حمار حي إلى الصين للحد من مخالفات ذبح الحمير، وتداول لحومها داخل البلاد.

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التحرير

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