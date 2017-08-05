محمود طاهر: الأهلي شارك في البطولة العربية لأسباب سياسية

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أوضح محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن قرار المشاركة في البطولة العربية جاء لأسباب سياسية من أجل المساعدة في نجاح البطولة.

وقال طاهر في خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بشأن الحديث عن أزمة اللائحة الاسترشادية:" شاركنا في البطولة العربية لأسباب سياسية ولو الأهلي مدخلش كانت البطولة هتفشل".

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وأضاف رئيس الأهلي:" احنا كان يهمنا حاجات كتير جدا اننا نتابع الصفقات الجديدة ونطمئن عليها وعلى اللاعبين الذين لايشاركون بصفة أساسية والأن أصبح عندنا فريقين على أعلى مستوى ونقدر نشارك في بطولتين مستقلتين".

الجدير بالذكر أن الاهلي ودع البطولة العربية عقب خسارته من الفيصلي الأردني بهدفين مقابل هدف في الدوري نصف النهائي.

