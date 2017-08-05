بعد رفض الإشكالين على حكم الحل.. حسين حلمي: مجلس الجبلاية مستمر

التحرير

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أكد حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية مستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن الجبلاية ضد حكم الحل.

وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن موقف الطعن أصبح أقوى بعد اعتماد قانون الرياضة الجديد الذي يمنع أمرين، الأول اللجوء للمحاكم المدنية، والثاني مقاضاة وزير الرياضة لعدم تنفيذ حكم قضائي.

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وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت عدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.

واختصم الإشكالان رقم 36286-36287 لسنة 71 قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوي.